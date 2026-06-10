JR東海は、人気のひよこ型スイーツ「ぴよりん」が発売から15周年を迎えることを記念して、生産拠点の最寄り駅・中央線勝川駅に特別な装飾をする計画を発表しました。JR東海の丹羽俊介社長は10日の会見で、「地域に根差した存在として、より身近に感じてもらいたい」として、勝川駅の改札付近に7月1日から1年間、ぴよりんのイラストを装飾すると明らかにしました。ぴよりんは2021年、将棋の藤井聡太六冠が対局中のおや