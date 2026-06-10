【エルサレム＝福島利之】イスラエル国防省によると、２０２５年の防衛装備品の輸出額が１９２億ドル（約３兆円）に上り、過去最高額を記録した。イスラエルがイランやレバノン、パレスチナ自治区ガザで戦闘を続ける中で、欧州やアジア諸国がこぞってイスラエルの防衛技術を手に入れている形だ。国防省が２日に発表した。輸出額は前年から約３０％増え、５年連続で過去最高額を更新した。品目別では、ミサイル・ロケット・防空