◇第97回都市対抗野球大会西関東予選第2代表決定トーナメント2回戦三菱重工East11―1全川崎クラブ（2026年6月10日横浜）4年連続の都市対抗出場を狙う三菱重工Eastが8回コールド勝ちで、第2代表決定トーナメント3回戦に進出した。「3番・右翼」としてスタメン出場した汐月祐太郎外野手（32）が2安打3打点。11得点の打線をけん引した。「ストライクが来たらランナーを還す気持ちで積極的にいくつもりでした。良い打球が出