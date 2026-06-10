米人気俳優ニコラス・ケイジの妻で女優・芝田璃子が７日（日本時間８日）、ドジャースタジアムでのデーゲームを３歳娘と観戦した。娘にとっては初めての観戦だったという。「おベビ様のＤｏｄｇｅｒｓ観戦デビュー♡パパラッチで上がったりしてますがお顔はヒミツ」と娘（※顔は加工）との笑顔の２ショットを公開。「３歳にはまだ早いかな？と思ってましたが、親の私が暑さでバテ、室内へ避難しようとすると『外で観た