トルコのバスで記録された映像。突然、運転手が停車させたわけは、バスの前で動く黒い影。ふらふらと歩いていたのはネコ。ですが、頭を見てみると白い筒のような物が。正体は缶。頭が挟まってしまっていたのです。前が見えないネコの元に運転手がかけよると、けがをさせないよう慎重に缶を持ち引き抜くと、救出成功。助けられたネコは、お礼を言うように振り返り、去っていきました。一方、アメリカ南部・テネシー州では警察官が「