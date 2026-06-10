秋元康氏プロデュースのアイドルグループWHITE SCORPIONが10日、都内で、冠番組「【ホワイトスコーピオン完全ガイド！】初見さんいらっしゃい！〜3カ月連続推し所ぜんぶ教えます〜」の収録取材会を行った。報道陣から取材を受け、サッカーW杯に言及する場面があった。現在メンバーCOCOが休養しているが、グループは11人。サッカーのピッチに立つ人数と同じであることからキャプテンAOI（21）は「日本代表として日の丸を背負って戦