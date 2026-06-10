そろそろボーナスが支給される季節です。「特に使い道もないから、とりあえず普通預金に入れておこうかな」と考えている方も多いかもしれません。しかし、普通預金に置いたままでは、お金はほとんど増えず、せっかくの資産が成長する機会を逃してしまいます。もし使う予定のない10万円が手元にあるなら、ゆうちょ銀行の定期貯金に移してみませんか。そうするだけで、そのお金はより安全に、そして確実に働き始めます。今回は、定期