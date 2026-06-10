サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会が11日に開幕する。中国は出場を逃したが、中国メディアの環球時報によると、ブラジルのニュースポータルサイト、Brasil 247はこのほど、「中国は別の方法でこの大会の主役となる道を見つけた」とする記事を掲載した。記事はまず、39日間にわたる大会期間中、世界各地のサッカー市場およびメキシコ、カナダ、米国のスタジアムのスタンドにあふれるグッズの多くに「中国製」のラベルが付