中国著作権協会は6月9日、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会のオンライン著作権保護会議を北京市内で開催し、関係機関と共同で同大会のオンライン著作権保護キャンペーンを開始しました。 中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）は、同大会の中国大陸部における全メディア放映権およびサブライセンス権を独占的に保有し、通信大手・中国移動（チャイナモバイル）傘下のデジタルコンテンツプラットフォーム