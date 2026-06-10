「ムーヴ」の斬新カスタムがスゴい！2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」で、ダイハツは5台のカスタムカーを出展しました。アウトドアカスタムが施された「ハイゼット トラック」やアーバンな雰囲気の「タント カスタム」などが登場しましたが、その中でひと際目立っていたのが「ムーヴ クロメキ」でした。【画像】超カッコいい！ これが「ムーヴ」の斬新カスタムです！（30枚以上）その後、2026年2月開催の「大