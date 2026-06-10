2016年に39本塁打を放ち日本一に貢献日本ハムOBのブランドン・レアード氏が、24日にエスコンフィールドで行われるロッテ戦で実施される企画の一環で「ファイターズチャンピオンシリーズ」に来場することが決定した。当日は増井浩俊元氏、中田翔氏とともに、試合前セレモニーや試合終了後のトークイベントへ出演する予定だ。レアードは、日本ハムに2015年から2018年までの4年間在籍。加入1年目から打線の中軸として存在感を示し