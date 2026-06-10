19歳のブラジル代表FWが披露した“幸せいっぱい”の夫婦ショットが反響を呼んでいる。ブラジル代表のエンドリッキが６月10日、自身のインスタグラムを更新。４歳年上の妻でファッションモデルとして活躍するガブリエリ・ミランダさんとの仲睦まじい写真を複数枚公開した。エンドリッキとガブリエリさんは2024年に結婚。今年４月10日には、ガブリエリさんがSNSを通じて第一子を妊娠したことを報告していた。今回の投稿では