広島市の西広島バイパスの延伸工事に伴い、来月から車線規制の区間が拡大されることになり、国土交通省中国地方整備局が混雑緩和への協力を呼びかけています。 車線規制は７月１日以降、西区・観音本町から中区・平野町までの全線、およそ２．３キロに順次拡大されます。 中国地方整備局によりますと、交通量が集中する午前７時台には、混雑を緩和するため、およそ１５００台の交通量削減が必要だということです。 整備局は