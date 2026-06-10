アジア太平洋地域の青年会議所メンバーが集う国際会議『JCI ASPAC新潟大会』が、11日から始まります。新潟の魅力を発信しようと、県内のホテルなどでは準備が進んでいます。 ――――― 11日から始まる『JCI ASPAC新潟大会』を前に、新潟市の白山神社では大会の成功を願う祈願祭が行われました。新潟市古町の老舗料亭では、県と新潟市などが主催する歓迎レセプションが開催されました。