物価高対策として自治体から配布されたクーポン券を盗んだとして、広島県熊野町の団体職員の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、熊野町の団体職員の男です。 警察によりますと、男は自身が住む集合住宅で、別の住民のポストに配達された１万８千円分のクーポン券を盗んだ疑いが持たれています。 調べに対し男は、「クーポン券は使ったが、自分のポストに間違って届けられていた」と話し、