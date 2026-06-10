全国市長会は１０日、東京都内で総会を開き、会長に広島市の松井一実市長を再任しました。 会長選には松井市長だけが立候補していて、無投票で選ばれました。任期は２年で、２期目となります。 松井市長は再任後のあいさつで、「地方分権の実現はまだ道半ばだ」とした上で、「国と地方の橋渡し役として先頭に立ちたい」と抱負を語りました。 また、関係者によりますと、松井市長は来年春に予定される広島市長選挙への立候補