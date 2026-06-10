5月31日、本州で初めてトキが放鳥されました。佐渡で長年にわたり取り組んできた『トキの野生復帰プロジェクト』が新たなフェーズに入るなか、佐渡のトキの現状とこれまでの歩みを取材しました。 1981年、佐渡に生息していた最後の5羽が捕獲され、野生のトキは絶滅しました。 それから45年ー トキの野生復帰を目指し様々な取り組みが続けられ、佐渡には現在、野生下に473羽のトキが生息していて、5年ほど