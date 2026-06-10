広島県内では10日、カタクチイワシの漁が解禁となり、稚魚のシラスが水揚げされました。一方で、中東情勢の影響により水産会社からは不安の声です。午前4時過ぎ、呉市の港を出た船が解禁されたカタクチイワシの漁に向かいます。狙うのは稚魚の「シラス」です。しかし、群れがなかなか見つかりません。■石野水産石野 忠勝 社長「時間は（午前）5時なので、本当なら（網を）入れるんですけど」。漁の解禁から15分遅れて網入