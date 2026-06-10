お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が9日放送のテレ東系トークバラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）に出演。タレントのタモリから掛けられた忘れられない言葉を明かした。【写真】サングラス越しでもわかる？受賞を喜んだタモリこの日番組では「芸能界で出会ったいいやつ発表会」と題してトークを展開。芸能人たちが経験した“いいやつ”エピソードを語り合った。ゲスト出演した井口は、32年間（8054回）にわ