熊本県が外国人材をサポートする機関へアンケート調査をしたところ、今後3年間で約4000人の外国人材が必要となる見込みであることが分かりました。 【写真を見る】“約4000人の外国人材が必要“ 今後3年間の見通し熊本県が監理団体など調査 木村知事「インドネシアと協議」 10日の県議会一般質問で、自民党の渕上陽一議員は「人手不足が顕在化している中、外国人材は地域経済を維持するため不可欠な存在」と見解