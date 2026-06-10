カセットテープ国産60周年を記念した『カセットの日』（株式会社Side-Bクリエーションズ）が、7〜8月にかけて東京・渋谷などで開催されることが発表された。【画像】「ラジカセが集結！」のイメージカセットテープは、1962年オランダのフィリップス社により規格され、66年に日本メーカーが製造を開始。2026年は、国産化60周年の節目となる。「カセットの日」は「TRACE」（トレース・布石をたどる）をテーマに、世界を風靡し