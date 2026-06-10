◇交流戦西武―広島（2026年6月10日ベルーナD）西武・西川愛也外野手が10日、27歳の誕生日を迎えた。試合前に大型ビジョンで誕生日であることを知らされると、スタンドを埋めたファンから大きな拍手。さらにに2回1死で最初の打席に入った際は、「特別応援イベント」で来場した浦和学院の吹奏楽部が「ハッピーバースデー」を演奏して祝福した。浦和学院はこの日先発した渡辺勇太朗の母校で、西川は同じ埼玉の花咲徳栄