8日、長野・川上村の山林で捜索隊に保護された、80代の女性。女性は仲間2人と山菜採りに入ったあと、待ち合わせ場所に戻らず、前の日から行方がわからなくなっていました。保護された女性：良かったです、命拾いしました。ありがとうございます。これまで何度もこの場所に来たことがあるという女性。しかし…。保護された女性：どんどんわからない所に行って、まずいなと思って、あっち行ったりこっち行ったり。覚悟しました、帰れ