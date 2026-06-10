前回のW杯、開催国の中東カタールで自国代表を鼓舞する米国のサポーター/Buda Mendes/Getty Images via CNN Newsource（CNN）2026年サッカー・ワールドカップ（W杯）が、その栄光とともに間もなく開幕する。米国、カナダ、メキシコの3カ国で共同開催される今大会は出場国を拡大。途切れることなく繰り広げられる熱戦がファンを魅了する。過去最多となる48チームが、サッカー界最高の栄誉であるトロフィーを懸けて合計104試合を戦う