中東情勢を受けたナフサの供給不安は、部品メーカーや自動車メーカーなど幅広い製造業に影響を及ぼしています。業績や事業継続に関わる深刻な影響を受けている企業が6割以上あることが、明らかになりました。■「調達コストの上昇」影響も大きく長引く中東情勢の影響について製造業500社に聞いた調査では、「軽微な影響」との回答が30.6％だった一方で、「業績に影響が出るレベル」が48.4％、「事業継続に支障がある」が13.6％と、