ボートレース尼崎の尼崎市市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設74周年）は10日、3日目が終了した。2日目「ぶるたんドリーム」勝者の吉川元浩が、3日目の2走5着2本で大きくポイントダウン。得点率6・00で20位タイまで後退した。「今日（3日目）は合ってなかった。前半から合ってなくてやり直したら、後半はさらに合ってなかった感じ。試運転では行けると思ったけど、レースでは全然だった」地元の総大将として準