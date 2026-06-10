名古屋市南区のアジア大会の競技会場の最寄り駅で、無差別殺傷事件を想定した訓練が行われました。アジア大会で体操や水球の会場になる、NGKスポーツプラザに近いJR笠寺駅での訓練には、JR東海の社員や警察官などおよそ15人が参加しました。刃物を持った男が改札口で暴れ、通行人に襲いかかった想定で、駅員がパイプ椅子を盾にして距離を取り、警察官が警棒を使って制圧するまでの流れなどを確認しました。愛知県警南