10日、衆議院法務委員会において、中道改革連合の國重徹議員が冤罪事件について平口洋大臣らを追及した。再審法改正をめぐる議論が大詰めを迎える中、國重議員は検察側が保持する証拠リストを弁護側に開示する仕組みの導入を要求。政府側の慎重な答弁に対し厳しい言葉を浴びせる展開となった。質疑の途中には、自民党の稲田朋美議員らから「そうだ！」という賛同のエールが連発される場面もあった。【映像】エール連発？の瞬間（