まるで天の川の中を泳いでいるような幻想的な光景。鹿児島・奄美大島で撮影された、サンゴの一斉産卵の様子です。海中を舞う0.5mmほどのピンク色の粒。「バンドル」と呼ばれる、精子と卵が一緒になったカプセルです。このカプセルが海面ではじけて散らばることで受精。子孫を作ります。今回産卵が撮影された奄美大島周辺の海は、2年前に夏場の高い水温の影響で白化現象が発生。多くのサンゴが死んでしまいました。一斉産卵はサンゴ