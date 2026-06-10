news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「SNS上で詐欺か41人逮捕被害者は2000人超に」についてお伝えします。◇大阪府警の一室に並べられた大量のスマホやパソコンは、詐欺に使用されたとみられる押収品です。詐欺の疑いで逮捕されたのは、大阪市の会社役員・松村真吾容疑者と従業員ら、その数41人です。松村容疑者ら22人は、ことし3月“インフルエンサー”になりすまし、50代の女性に対し、「指示通りにすれば副