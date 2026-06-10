滋賀・近江八幡市出身の元日本代表ＭＦ乾貴士（神戸）が、６月２８日（日）に滋賀県内で幼児・小学生対象（先着１５０人）のサッカー教室とトークショーを開催する。サッカー教室は草津市内の「立命館大学びわこ・くさつキャンパス」内のＤａｉｇａｓエナジースタジアムでの開催。対象は年中〜小学生となっており、参加費は１人３０００円。乾が野洲高で全国高校サッカー選手権を制した時に１年先輩で、川崎やＣ大阪などでプレ