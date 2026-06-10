元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１０日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。著名人のＳＮＳへの投稿が思わぬ反響を呼ぶケースについて私見を述べた。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮ」ランキングのコーナーでは、モデルでタレントの藤田ニコルが第１子のお宮参り写真をＳＮＳで公開したところ、一部、「病気で子供を産めない人の気持ちを考えたことがあるか」という趣旨