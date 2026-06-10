◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―中日（１０日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）中日打線が、ロッテ先発・毛利から初回いきなり５得点を奪った。初回先頭・岡林が四球を選び、今季２度目となる２番に座った鵜飼が左翼線に先制適時二塁打。３試合ぶりの先制に成功し、なおも２死一、二塁から"６番降格"の細川が１３打席ぶり安打となる２点二塁打。７番・石川昂も右越えの４号２ランで続き、たたみ掛けた。この日は、阿部