農薬や化学肥料を使わない有機農業の推進につなげようと、石川県白山市の田んぼで、アイガモをヒントにした自動ロボットの検証が行われました。導入によりどのような効果が期待されるのでしょうか。すいすいと水田を泳いでいるのは一台のロボット。あぜにぶつかっても…ちゃんと後ろに下がり、作業を再開します。何のために導入されたものかというと…山下 実々 記者：「今、農家の方が手作業で雑草を取っているのですが、アイガモ