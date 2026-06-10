◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―広島（１０日・ベルーナドーム）広島・森翔平投手が初回に３点を失った。桑原、滝沢から連続三振を奪って快調に滑り出したが、２死から４連打。長谷川の右前打とネビンの中前打で一、三塁とされ、古賀悠に初球を捉えられた。左翼線への２点二塁打で先取点を献上。続く渡部にも二塁強襲の適時打を許した。試合前の時点で防御率１・５７。今季は好投を続けながら白星に恵まれていない。