故障班で調整中の巨人・山崎伊織投手（２７）が１０日、ジャイアンツ球場で投球練習再開後２度目のブルペンに入った。野上３軍投手チーフコーチらが投球を見守る中、座った捕手に６９球を投じた。時折カーブを投げ込むなど、丁寧に感覚を確かめた。３月中旬に「右肩コンディション不良」、５月上旬に「右肩違和感」を発症。実戦復帰を目標に懸命にリハビリを続けている。故障班合流後はネットスロー、キャッチボール、傾斜での