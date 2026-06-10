もしもの時の安全を守るための自転車用のヘルメット。現在、着用は努力義務となっていますが、石川県内の着用率は2割程度に留まっています。このヘルメット、どのような効果があるのでしょうか。石川県警が、サイクルイベント「GEORIDE HAKUSAN(ジオライド白山)」の参加者にインタビューして制作した、こちらの動画。 ヘルメットに対するポジティブなイメージを広めたいと、安全性だけでなく、被り方の工夫などに