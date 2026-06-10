◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―中日（１０日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは１０日の中日戦（ＺＯＺＯ）でイベント「ＴＥＡＭ２６デー」を開催し、球団ＯＢで本紙の加藤翔平記者（３５）、岡田幸文氏（４１）、内竜也氏（４０）、大嶺祐太氏（３７）が来場した。試合前からトークショーや写真撮影会などに参加してファンと交流した。加藤記者は背番１０、岡田氏は背番６６、大嶺氏は背番１のユニホームを着用してセレ