サッカー元日本代表でタレントの前園真聖が１０日、都内で「ハイセンスＦＩＦＡワールドカップ直前トークイベント」に出席した。２月にテレビ東京のロケ番組中に転倒して右膝外側半月板損傷の大けがを負って以降、初の報道陣の前となった。テレビなどを扱う家電メーカー「ハイセンス」のイベント。１１日に開幕するサッカーＷ杯北中米大会に向けて自身の思い出や見どころなどを語った。登場時、杖（つえ）などはつかず、