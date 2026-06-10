世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）のスーパーマッチに期待が高まるなか、試合会場にも注目が集まっている。井上の次戦を巡っては世界２階級制覇王者ジェシー?バム?ロドリゲス（米国）と来年１月にも対戦する計画が浮上する一方で、海外では東京・国立競技場など大観衆を収容できるスタジアムで開催される可能性が報じられている。日本フェザー級王者でＷＢＣ世界同級６位の阿部麗也（ＫＧ大和）はＹｏ