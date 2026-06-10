◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―ＤｅＮＡ（１０日・エスコンフィールド）日本ハムの先発・加藤貴之投手が、華麗な左足トラップを披露した。２回、先頭の度会の打球は加藤貴の足元へ。これに左足のスパイク裏を合わせると、ボールは一塁方向へ転がった。加藤貴は冷静にボールを追いかけ、左手で直接捕って一塁へトス。見事にアウトに仕留め、笑顔を見せていた。