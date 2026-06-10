【モデルプレス＝2026/06/10】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が6月9日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。息子とのお買い物ショットを披露し、話題となっている。【写真】39歳元バレー日本代表「しっかり両手で持ってて可愛い」3歳息子とのコンビニお買い物ショット◆木村沙織、買い物中の3歳息子の姿披露木村は「かわいいカーディガンは肌寒いときや日除け代わりにも使っていま