【モデルプレス＝2026/06/10】俳優の杉浦太陽が6月9日、自身のオフィシャルブログを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんがあと追いしている姿を披露し、話題となっている。【写真】辻ちゃん夫「可愛すぎる」10ヶ月次女のハイハイショット◆杉浦太陽、ハイハイであと追いする次女の姿公開杉浦は「ハイハイマスター」「しっかりと、あと追いしてくるよ」「ユメ〜」とつづり、写真を投稿。夢空ちゃんが真剣な表情でハイハイしている様子