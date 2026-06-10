6月7日夜に岡山市でスマートフォンで撮影赤丸が木星青丸が金星 2026年4月ごろから同年7月ごろにかけ、金星と木星が近づいた状態となっています。6月9日の晩は、地球から見ると最接近(角度で約2度差に収まる)する日でしたが、岡山・香川の多くの地域で雲が広がり、観測には不向きな空となりました。 しかし、がっかりするのは早そうです。ライフパーク倉敷科学センター（岡山県倉敷市）によりますと