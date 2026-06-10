福岡市のビジネスホテルで6月8日、モバイルバッテリーが発火し、宿泊客が一時、避難しました。身近なアイテムのトラブルが大きな事故につながらないよう、福岡県内で対策が進められています。 こちらは、NITE＝製品評価技術基盤機構による実験映像です。直射日光の当たる車のダッシュボードにモバイルバッテリーを置いていると、突然、火が出ました。モバイルバッテリーによる事故を防ごうと、県内で