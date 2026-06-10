BE:FIRST・SOTA、RYUHEI、JUNON、STARGLOW・ADAM BMSGに所属するBE:FIRSTのSOTA、RYUHEI、JUNON、STARGLOWのADAMが、スポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」が配信するサッカーの祭典を盛り上げるオリジナル番組に出演することが決定した。DAZNでは、日本時間６月12日に開幕するサッカーの祭典の全104試合がライブ配信されるとともに、大会期間中、リアルタイムのスタッツや各種データをライブ展開される試合の