サヨナラ勝利は嬉しいが……。【もっと読む】誰も想像しなかった西武768日ぶり首位奪還を球団OBが徹底解説9日、西武は九回裏2死満塁の場面で、長谷川が右翼前にサヨナラ適時打。3連勝で広島戦3連戦の初戦をモノにした。しかし、懸念がないわけではない。この日、チームトップの11本塁打を打っている主砲ネビン（29）が途中交代。五回、右飛に倒れると、六回の守備からベンチに退いた。首位西武にとって、打率.306、11本塁