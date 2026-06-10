自己最速の160キロ！――と言っても二軍戦の話だが……。【これが俺の生きる道】中日について俺が思うことを言っちゃおう中日の高橋宏斗（23）が9日、二軍ハヤテ戦に先発。3回1安打無失点に抑え、自己最速を2キロ更新する160キロをマークした。今季は1勝6敗、防御率4.38で1日に登録抹消。もっか二軍で再調整中だ。中京大中京から2020年ドラフト1位で入団。エース候補として期待されており、高卒2年目の22年に一軍デビュー