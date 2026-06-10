県内で相次ぐクマの出没。人の生活圏での目撃は、去年の2倍近くに増えています。こうした中、ホームセンターでは、クマを撃退するスプレーなど対策グッズの需要が高まっています。日常生活を脅かすクマ。その姿は先月、松本市にある住宅街の公園にも…。 県のまとめでは、先月、生活圏でのツキノワグマの目撃は、113件と去年の2倍近くに増えています。安曇野市のホームセンターでは…綿半ホー