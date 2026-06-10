８日、平陸運河専用動物通路橋。（ドローンから、霊山＝新華社記者／周華）【新華社欽州6月10日】中国広西チワン族自治区欽州市霊山県にある平陸運河専用動物通路橋は、全長240メートルの回廊で両岸を結び、移動する動物たちの命を守っている。大型運河をまたぐ動物用通路橋の設置は国内初。ブチリンサン、ベンガルヤマネコ、クリハラリスの分布や生態、採餌行動を考慮し、自然環境を再現することで通行を促している。８日、平